Av sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Özellikle havanın soğuması ile birlikte hamsinin kilosu tezgahlarda 25 lira ile 150 lira arasında değişen fiyattan satılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsinin havaların da etkisi ile bollaşmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hamsinin bol olup olmayacağını şu anda kestirmek çok zor. Deniz suyu sıcaklığı şu an 20-21 derece civarında. Ancak umutluyuz; Sinop açıklarında iri ve ana hamsi gözleniyor. İnşallah Azak Denizi'nden de hamsi gelirse bolluk olur. Aralık ayının sonuna kadar iri hamsi çıkmaya devam ederse, halkımız da lezzetli hamsi yemeye devam eder diye düşünüyoruz” dedi.

HAMSİ YEMENİN TAM ZAMANI

Şu anda hamsinin yağı oranı yüzde 20 civarlarında olduğuna da dikkat çeken Denizer, "Şu an tam hamsi yeme zamanı. Şu anda hamsinin yağ oranı yüzde 20 civarında. Ocak-şubat aylarında bu oran yüzde 5'e kadar düşebiliyor. Bu nedenle şu dönemde hamsi inanılmaz lezzetli; mutlaka yenmesinde fayda var" diye konuştu.

HAMSİNİN FAYDALARI

Hamsi, içeriğinde yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller bulunan sağlıklı bir balık türüdür. Düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığına katkı sağlar. Hafif bir lezzeti olmasının yanı sıra besin değeri yüksek olduğu için özellikle kış aylarında vücut direncini artırmak amacıyla tercih edilir.

GEÇEN YILA GÖRE İHRACAT YÜZDE 3 ARTTI

Öte yandan hamsi ihracatı bu yılın 9 ayında geçen yıla göre yüzde 3 artış gösterdi. Geçen senenin 9 ayında 2 bin 73 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 2 bin 261 ton olarak gerçekleşti.

Ancak hamsi ihracatının Avrupa’nın kriterlerine takıldığı ortaya çıktı. Bu sene hamsi ihracatının bir sıkıntılı olduğunu Avrupa'nın beklediği hamsi ebatlarının şuana kadar oluşmadığını kaydeden Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, "Mevcut hamsilerin boyutları ihracat için istenen ebatta değil. Kendi karasularımızdaki hamsilerin ortalama boyu bir kiloda 140 tane olacak şekilde. Oysa Avrupa'nın istediği hamsi, bir kiloda 90-100 tane olmalı. Bu yüzden ihracat şu anda sıkıntılı ancak ilerleyen dönemde hamsi bol olursa, yılbaşına kadar ihracatın yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.