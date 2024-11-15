Şimdi hesap verme sırası Erdoğan’da

Mansur Yavaş’tan hesap sordun ve yanıtını kuruşuna kadar aldın ya Recep Tayyip Erdoğan…

Haydi hesap verme sırası şimdi sende.

Reza Zarrab’ın rüşvetlerle beslediği bakanların; Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın hesabını ver.

Anayasa ve yasalara göre dönemin başbakanı olarak bu bakanlarınla müteselsilen yani zincirleme hukuki sorumluluğun var, hesabını ver.

Para sıfırlama iddialarının hesabını ver.

Aile şirketinden yüksek fiyatla Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satın alan bakanın Ruhsar Pekcan’ın hesabını ver.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı; AKP’nin 20 yıllık İstanbul iktidarının parsel parsel dağıttığı 85 milyar dolarlık rant yağmasının hesabını ver.

Melih Gökçek’in 2008’de AKP’nin kapatılmasının engellenmesi için Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’ın damadı Mustafa Çubuk ve ortağı Bülent Sungur’a sağladığı kat kat rantın hesabını ver.

AKP kurucusu Bülent Arınç’ın, “Ankara’yı parsel parsel sattı” diye suçladığı, senin de görevden azlettiğin Melih Gökçek’i neden yargıya göndermediğinin hesabını ver.

128 milyar doların buharlaştırılmasının hesabını ver.

İhale şartnamelerine aykırı olarak ceplerinden bir kuruş koymadan hazine garantili dış kredilerle maliyetlerinin kat kat üzerinde kâr eden Kamu Özel İş birliği adlı (KÖİ) rant projelerinin hesabını ver.

İhalesiz tahsislerle yandaşlara verilen kamu ihalelerinin hesabını ver.

5’li çeteye sağlanan vergi affı ve muafiyetlerinin hesabını ver.

Aile vakıflarına yapılan bağışların hesabını ver.

Amerika’daki aile vakfın ile AKP’nin aldığı saraylarla yaptığın harcamaların hesabını ver.

Senin, ailenin ve vakıflarınızın yurt dışı dâhil 107 milyar doları olduğu iddiasının hesabını ver.

5-6 ayrı yerden maaş alan memurların hesabını ver.

AKP’li belediyelerden aile vakıflarına sağlanan ayni ve nakdi yardımların hesabını ver.

Hâlâ tek bir tane yapılamayan Yerli ve Millî Tank Projesi’nin hesabını ver.

Kamu görevlilerinden harcadıkları her kuruşun hesabını sormak elbette cumhurbaşkanı olarak senin görevin.

Cumhurbaşkanı olarak büyük Türk Milletine hesap vermek de siyasi ve hukuki görevindir.

Türk Milleti adına hesap sorduklarım bugün sadece maddi konular, yarın ise siyasi konularda Türk Milleti adına hesap soracağım Erdoğan.