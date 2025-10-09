Premier Lig'in devlerinden Manchester United, kötü sonuçların yanı sıra ekonomik sorunlarla da mücadele ediyor.

The Athletic’in haberine göre, “Kırmızı Şeytanlar” ciddi yönetim ve altyapı sorunları yaşıyor. Haberde Manchester United’ın altyapıya kaynak aktaramadığı belirtti.

21 ve 18 yaş altı takımlarının antrenmanlarını otoparkta bulunan geçici kulübelerde yaptığı iddia edilen haberde, tesislerde hijyen ve bakım konusundaki problemlerin de ciddi boyutta olduğu öne sürüldü.

Tuvaletlerin düzenli olarak temizlenmediği, çöp kutularının boşaltılmadığı ve saha çevresinin çöplerle dolu olduğu belirtildi.

Altyapı takımlarına malzeme tedariki edilemediği, Everton maçında yeterli çorap ve şortu olmayan 13 yaş altı takımının, rakibinden ödünç kıyafet istediği de iddialar arasında.

Manchester United’ın sahibi Glazer ailesini tepki gösteren taraftarlar ve İngiliz kamuoyu, yönetimin açıklama yapmasını istiyor.