Şimdiden yeni sezonun falına baktı: Sıralama belli

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Şimdiden yeni sezonun falına baktı: Sıralama belli

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun şampiyonunu şimdiden ilan eden Akın, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekecek sözler sarf etti.

Sosyal medyada yayınlanan programda konuşan Serhat Akın, sezon sonunda şampiyonluk ipini yine Galatasaray’ın göğüsleyeceğini ileri sürerken Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise sadece ikincilik mücadelesi verebileceğini iddia etti.

"NE OKAN BURUK KALIR NE DURSUN ÖZBEK"

Galatasaray'daki iç dinamiklere de değinen Serhat Akın, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olur ve ligde liderin 2-3 puan gerisinde kalırsa, ne Okan Buruk kalır ne de Dursun Özbek. Büyük camia refleksi budur." ifadelerini kullandı.

“YENİ NESİL ARTIK FENERBAHÇELİ OLMUYOR”

Fenerbahçe’nin son yıllardaki sportif başarısızlığına dikkat çeken Akın, “Yeni nesil artık Fenerbahçeli olmuyor, neden olsunlar ki? Kongreyi izliyorum, sanki her şey yolundaymış gibi konuşuluyor,” sözleriyle sarı-lacivertli yönetime de eleştiriler yöneltti.

Galatasaray Divan Kurulu’nda halen bazı konuların sorgulandığını da vurgulayan Akın, “Sanki Galatasaray 8-9 yıldır şampiyon olamıyor gibi davranıyorlar.” dedi.

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