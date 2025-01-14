Simge Aköz en zorlandığı ismi açıkladı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nın kaptanı Simge Aköz TRT Spor Yıldız'da açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşı Hande Baladın, takım arkadaşı Boskovic ve servislerinde en çok zorlandığı ismi açıkladı.

Aköz "Hande ile aynı sahada olmak bana güven veriyor. Çünkü o da seneler önce defansı, servis karşılaması zayıf olarak nitelendirebileceğimiz bir köşe oyuncusuyken şimdi çok büyük arka alanda sorumluluk taşıyan ve bunu çok sakin bir şekilde yapan karaktere büründü. Bu gelişimi saha içinde beni aşırı şekilde rahatlatıyor. Çok güzel bir enerjisi var. Şartlar ne gerektiriyorsa elinden geleni yapmak için mücadele eden çok savaşçı bir oyuncu.

BOSKOVIC ÇOK KIYMETLİ

Boskovic bir kere çok dengeli bir oyuncu. Oyunun her alanında işini bence çok üst seviyede yapan bir oyuncu ve çok nadir olduğunu düşünüyorum. Takım içerisindeki almış olduğu sorumluluk, senelerdir Eczacıbaşı'nın skor yükünü çok fazla üstlenmesi ve buraya bir aidiyet beslemesi bence çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

EN ZORLAYAN İSİM

Simge Aköz "Servis karşılamada en zorlandığın isim?" sorusuna ise Fenerbahçeli oyuncu Arina Fedorovtseva ismini verdi.