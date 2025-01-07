Simge Esin ile Barış Alper Yılmaz’ın aşk yaşadığı söylenmişti! İlk açıklama geldi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünden çıkarken basın mensuplarına yakalandı.

İddialara göre, Barış Alper'in yanında Simge Esin de vardı. Basında çıkan haberlerin ardından Simge Esin'den ilk açıklama geldi.

HABERLERİ YALANLADI

Esin, haberlerde yer alan kadınının kendisinin olmadığını söyledi.

Esin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur'' dedi.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Simge Esin, futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına konu olan ve sosyal medyada yaklaşık 40 bin takipçisi olan bir isim. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Esin, 2021 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ayrıca, Esin'in üç aylık stajını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de gerçekleştirdiği biliniyor.