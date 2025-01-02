Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve ünlü şarkıcı Simge Sağın arasındaki aşk dedikoduları yeniden alevlendi.

Simge, geçtiğimiz günlerde Icardi ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti. Simge’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Icardi'de beğenince aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düştü.

8u.jpg

Mauro Icardi ile Simge Sağın arasında aşk dedikoduları olduğu konuşuluyordu. Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Icardi kısmetimi kapatıyor" açıklamasının ardından Icardi’den beklenmedik bir hareket geldi.

lo.webp

İLK ADIMI ATTI

Simge, Instagram hesabından "2025" paylaşımı yaptı. Simge'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken, beğenenler arasında bir kişi dikkati çekti.

Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin Simge'nin fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

uul.jpg

yy.webp

j.webp

Son Haberler
Kurt sürüsü Uludağ’da böyle görüntülendi
Kurt sürüsü Uludağ’da böyle görüntülendi
Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı
Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı
Gümüşhane’de güvenlik kulübesinde artık kediler var!
Gümüşhane’de güvenlik kulübesinde artık kediler var!
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor