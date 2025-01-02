Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket

Simge, geçtiğimiz günlerde Icardi ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti. Simge’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Icardi'de beğenince aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düştü.

Mauro Icardi ile Simge Sağın arasında aşk dedikoduları olduğu konuşuluyordu. Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Icardi kısmetimi kapatıyor" açıklamasının ardından Icardi’den beklenmedik bir hareket geldi.

İLK ADIMI ATTI

Simge, Instagram hesabından "2025" paylaşımı yaptı. Simge'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken, beğenenler arasında bir kişi dikkati çekti.

Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin Simge'nin fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.