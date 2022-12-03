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Simge Bursa'yı coşturdu

Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Simge Sağın Bursa’da sahne aldı. Konserine ’Ben Bazen’ şarkısıyla başlayan Simge, konserinde iki farklı iddialı elbisesi ve danslarıyla sahnede yerini aldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 08:57
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Simge Sağın Bursa'da konser verdi

Simge Bursa'yı coşturdu
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Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge Sağın, Bursa'da sahne aldı. Geniş repertuvarı ile alkış alan Simge Sağın, hayranlarını gece boyu eğlendirirken, "Gece boyu eğlenelim hiç susmayalım, ellerimiz hep havada olsun." diyerek sevenlerine gece boyu müzik ziyafeti çekti.

Konser boyunca izleyiciyle iletişimi kesmeyen Sağın, ardı ardına söylediği hareketli parçalarıyla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Romantik şarkılarıyla izleyenleri duygulandıran Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken dolduran Simge, sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.

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