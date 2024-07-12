Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan boşanacağı iddiası bir anda magazin dünyasına bomba gibi düştü. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması sonrası çıkan boşanma söylentilerini Wanda Nara doğruladı.

Boşanma kararı aldıklarını açıklayan Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı” şeklinde konuştu.

SİMGE SAĞIN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Galatasaray taraftarlarının Arjantinli golcüye yönelik söylediği “Aşkın Olaym” şarkısı ile bilinen ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan ortalığı ayağa kaldıran paylaşımlar geldi. Sağın, “Aşkın olayım” etiketini kullanarak, “Başlıyoruz” mesajıyla bir fotoğraf yayınladı.

Sağın, Instagram hesabından yaptığı ikinci paylaşımda ise “Şimdi değilse ne zaman?” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımların Icardi ile Wanda Nara’nın boşanma kararı sonrası gelmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşımla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Dur abla zaten ortalık karışık” şeklinde yorum yaptı.