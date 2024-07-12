Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın “Şimdi değilse ne zaman” mesajıyla yaptığı paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşımın zamanlamasına dikkat çekti.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan boşanacağı iddiası bir anda magazin dünyasına bomba gibi düştü. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması sonrası çıkan boşanma söylentilerini Wanda Nara doğruladı.

Boşanma kararı aldıklarını açıklayan Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı” şeklinde konuştu.

SİMGE SAĞIN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Galatasaray taraftarlarının Arjantinli golcüye yönelik söylediği “Aşkın Olaym” şarkısı ile bilinen ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan ortalığı ayağa kaldıran paylaşımlar geldi. Sağın, “Aşkın olayım” etiketini kullanarak, “Başlıyoruz” mesajıyla bir fotoğraf yayınladı.

Sağın, Instagram hesabından yaptığı ikinci paylaşımda ise “Şimdi değilse ne zaman?” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımların Icardi ile Wanda Nara’nın boşanma kararı sonrası gelmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşımla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Dur abla zaten ortalık karışık” şeklinde yorum yaptı.

ekran-goruntusu-2024-07-12-104544.png

ekran-goruntusu-2024-07-12-104555.png

ekran-goruntusu-2024-07-12-104615.png

231747884-1-1.jpg

Son Haberler
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü Magazin
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor Gündem
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı Gündem
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok? Gündem
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok?
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı Magazin
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi Ekonomi
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi