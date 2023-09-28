Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı

Yaz mevsimi boyunca verdiği tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, Eylül ayının neredeyse bitmesine aldırmadan çektirdiği yeni pozlarıyla beğeni topladı.

1/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 1

Yaz mevsimi boyunca verdiği tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, Eylül ayının neredeyse bitmesine aldırmadan çektirdiği yeni pozlarıyla beğeni topladı.

2/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 2

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda çekici fiziğiyle de kendisinden söz ettiren şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim. Icardi'ye özel söylenen Aşkın Olayım şarkısıyla ününe ün katan Simge Sağın, bu sayede artan takipçi sayısıyla birlikte magazinin son dönem gözde isimleri arasına yerleşti.

3/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 3

Çekici sahne kostümleriyle olduğu kadar güzelliğini sergilediği sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan Sağın yine bir tekne pozuyla hayranlarının karşısına çıktı.

4/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 4

Yaz mevsimi boyunca teknede çekilmiş karelerini paylaşan Simge Sağın, Eylül ayının neredeyse bitmesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakları değerlendirdi ve yeni tekne pozları paylaştı.

5/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 5

Bikinili karelerini 'mutlu, mutlu, mutlu saatler' notuyla paylaşan Sağın, birkaç saat içerisinde 60 bini geçen bir beğeni oranına ulaştı.

6/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 6
7/7
Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı 7
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Şeyma Subaşı'na Acun Ilıcalı sahip çıktı. Meedo ile boşanma nedenleri belli oldu
Şeyma Subaşı'na Acun Ilıcalı sahip çıktı. Meedo ile boşanma nedenleri belli oldu
Ece Ronay eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti: Defalarca ölüm tehdidi aldım
Ece Ronay eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti: Defalarca ölüm tehdidi aldım
Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı'
Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı'
Hadise'den tepki çeken poz. ‘Abartmıyor musun?’ diyerek tepki gösterdiler
Hadise'den tepki çeken poz. ‘Abartmıyor musun?’ diyerek tepki gösterdiler
Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada'
Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada'
Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi
Zehra Güneş 'in cesur pozlarını görenler büyülendi