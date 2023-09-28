Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda çekici fiziğiyle de kendisinden söz ettiren şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim. Icardi'ye özel söylenen Aşkın Olayım şarkısıyla ününe ün katan Simge Sağın, bu sayede artan takipçi sayısıyla birlikte magazinin son dönem gözde isimleri arasına yerleşti.