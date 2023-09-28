Simge Sağın'dan 'Eylül' pozları. Bikinisini giydi tekneden paylaştı

Yaz mevsimi boyunca verdiği tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, Eylül ayının neredeyse bitmesine aldırmadan çektirdiği yeni pozlarıyla beğeni topladı.
Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda çekici fiziğiyle de kendisinden söz ettiren şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim. Icardi'ye özel söylenen Aşkın Olayım şarkısıyla ününe ün katan Simge Sağın, bu sayede artan takipçi sayısıyla birlikte magazinin son dönem gözde isimleri arasına yerleşti.
Çekici sahne kostümleriyle olduğu kadar güzelliğini sergilediği sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan Sağın yine bir tekne pozuyla hayranlarının karşısına çıktı.
Yaz mevsimi boyunca teknede çekilmiş karelerini paylaşan Simge Sağın, Eylül ayının neredeyse bitmesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakları değerlendirdi ve yeni tekne pozları paylaştı.
Bikinili karelerini 'mutlu, mutlu, mutlu saatler' notuyla paylaşan Sağın, birkaç saat içerisinde 60 bini geçen bir beğeni oranına ulaştı.