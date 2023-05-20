Simge Sağın'dan Icardi itirafı: Artık aklıma sadece o geliyor

Editör: Ersoy ÖZDEM
Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin gol attığı anların ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, YouTube'da katıldığı bir programda itirafta bulundu.
Sağın, ''Aşkın Olayım'' şarkısını söylerken aklına yalnızca Mauro Icardi'nin geldiğini söyledi:
"Aşkın Olayım söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor."
Geçtiğimiz aylarda ikilinin Instagram üzerinden birbirlerini takibe almaları gündem olmuştu.
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