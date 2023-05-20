Simge Sağın'dan Icardi itirafı: Artık aklıma sadece o geliyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın katıldığı bir programda Arjantinli yıldızla ilgili bir itirafta bulundu.

Simge Sağın'dan Icardi itirafı: Artık aklıma sadece o geliyor

Editör: Ersoy ÖZDEM

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin gol attığı anların ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, YouTube'da katıldığı bir programda itirafta bulundu.

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Sağın, ''Aşkın Olayım'' şarkısını söylerken aklına yalnızca Mauro Icardi'nin geldiğini söyledi:

"Aşkın Olayım söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor."

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Geçtiğimiz aylarda ikilinin Instagram üzerinden birbirlerini takibe almaları gündem olmuştu.

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