Simge'den iddialı yeni şarkı

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge, kış turnesine, öteden beri geleneksel hale gelen ‘Simge Akustik’ konseriyle start verdi. ‘Simge Akustik’ geçtiğimiz akşam İstanbul’da gerçekleşti.
Simge konserde geçmişten bugüne hit olmuş şarkıları haricinde sahnede söylemekten hoşlandığı parçaların akustik versiyonlarına da repertuarında yer verdi.
Sahnede seyircisi ile sohbet eden Simge yeni şarkısı ‘Sevilmeye Doy Diye’nın 16 Şubat’ta tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacağını müjdelesini verirken "Ağlamak isteyen beni dinlesin" dedi.