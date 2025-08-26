Simge Sağın’dan kan donduran itiraf!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlülerin cinsel istismara yönelik paylaşımları peşpeşe geliyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen itiraflar kan donduruyor. Bu konuda ünlü isimler tarafından yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcının açıklaması hayranlarını hem üzdü hem şaşırttı.

Ünlü isimler, başlarına gelen olaylar hakkında açıklamada bulunmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın itirafları da gündeme bomba gibi düştü. Sağın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda daha önce cinsel istismara uğradığını ancak küçük olduğu için sustuğunu belirtti.

pay.jpg

Sağın’ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle;


Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum… Sustuk.

Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı.
Artık gün değişti!

İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak!
Hiçbir kötülük gizlenemeyecek.

Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor, ama söz yarayı iyileştiriyor.
Artık biz konuşuyoruz.
Artık biz susmuyoruz.

Kız kardeşlerim!
Korkmayın, susmayın.
Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük.
Birlikte olursak, ancak son bulacak!

Simge Sağın"

