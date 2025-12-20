Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi ile aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirtti. Daha önce Icardi ile ilgili sorulara mesafeli yaklaşan Simge Sağın, bu kez açık açık konuştu.

Özellikle Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının bu ilişkilendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

‘BELKİ BEN DE ONA DOĞRU BİR ADIM ATABİLİRDİM’

Programda yöneltilen bir soru üzerine konuşan Sağın, Icardi'den herhangi bir girişim gelmediğini açıkladı. Ancak, böyle bir durumda farklı bir yaklaşım sergileyebileceğini belirterek, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, belki ben de ona doğru bir adım atabilirdim" dedi. Bu sözler, gündeme bomba gibi düştü.