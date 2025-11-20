Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a, otomobili çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü S.T. (17) tutuklandı.

Kaza, 17 Kasım'da Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a, direksiyon dersi aldığı kursa gitmek üzere yaya geçidinden geçtiği sırada S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Bayram, metrelerce sürüklendi. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Simge Bayram, kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü S.T.'yi gözaltına aldı.

Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsi sonrası İzmir'de toprağa verildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü S.T.'nin, 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. İfadesinde; kazayı hatırlamadığını söyleyen S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı