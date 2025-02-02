Simide büyük zam! Tezgahlara gidenler şaşkına döndü

Pazar sabahı simit fiyatlarına gelen zam gündem oldu. Vatandaşlar İstanbul'da simit fiyatının 20 TL olduğunu tezgahta gördüğünde öğrendi.

FİYATI 20 TL'Yİ AŞAN İŞLETMELER DE VAR

İstanbul'da simit fiyatına zam geldi. 15 TL'den satılan simit 3'te 1'i kadar artarak 20 TL'ye yükseldi.

Simit zammı bazı semtlerin pastanelerinde ise 20 TL'yi dahi aştı.

TÜRKİYE GENELİNDE ZAMLANDI



Ekmek fiyatlarının ardından, simit fiyatlarının ne zaman zamlanacağı ve ne kadar zam olacağı merak ediliyordu.

Türkiye'nin çeşit il ve ilçelerinin yerel kaynaklarına göre ise zamlar bi,r bir gelmeye başladı. Türkiye'nin 4 bir yanında simit fiyatı ortalama 20 TL civarında satılmaya başladı.