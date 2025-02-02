Simide büyük zam! Tezgahlara gidenler şaşkına döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Simide büyük zam! Tezgahlara gidenler şaşkına döndü

Bu sabah İstanbul'da simit almak isteyen vatandaşlar simit fiyatının 20 TL olduğuna şahit oldu.

Pazar sabahı simit fiyatlarına gelen zam gündem oldu. Vatandaşlar İstanbul'da simit fiyatının 20 TL olduğunu tezgahta gördüğünde öğrendi.

FİYATI 20 TL'Yİ AŞAN İŞLETMELER DE VAR

İstanbul'da simit fiyatına zam geldi. 15 TL'den satılan simit 3'te 1'i kadar artarak 20 TL'ye yükseldi.

Simit zammı bazı semtlerin pastanelerinde ise 20 TL'yi dahi aştı.

TÜRKİYE GENELİNDE ZAMLANDI

Ekmek fiyatlarının ardından, simit fiyatlarının ne zaman zamlanacağı ve ne kadar zam olacağı merak ediliyordu.

Türkiye'nin çeşit il ve ilçelerinin yerel kaynaklarına göre ise zamlar bi,r bir gelmeye başladı. Türkiye'nin 4 bir yanında simit fiyatı ortalama 20 TL civarında satılmaya başladı.

simit111.jpg

Son Haberler
Eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a: Veliaht Prens ile görüşecek
Şara ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor
Mardin'de korkutan örtü yangını! Çok sayıda ağaç zarar gördü
Mardin'de korkutan örtü yangını! Çok sayıda ağaç zarar gördü
Tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Bursa'da genç sporcular hayvanat bahçesine hayran kaldı
Bursa'da genç sporcular hayvanat bahçesine hayran kaldı