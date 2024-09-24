Simide yine zam geldi. Birinin kulakları çınlasın

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, yaşam koşullarını etkiledi. Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerin artış göstermesi, çarşı ve pazardaki fiyatlara yansıdı. Yükselen enflasyon karşısında eriyen maaşlar vatandaşın kamburu oldu. Et süt ve balık gibi temel besin kaynakları artık erişilemez hale geldi denirken, artık simit de erişilemez hale geldi.

Vatandaş, bir zamanlar uygun fiyatı ve doyuruculuğundan dolayı simit alırken, artık simidin kokusunu içine çekecek hale geldi. Çünkü simide gelen zam dudak uçuklattı.

SİMİT 10 TL’DEN 12,50’YE TL’YE ÇIKTI

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan girdi maliyetlerinin ardından simide zorunlu olarak zam yaptıklarını açıkladı. Uzun süredir 10 TL'ye satılan 90 gramlık simit, yapılan zamla 12,5 TL olduğunu açıkladı.

Künkcü, "Son dönemde girdi maliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. Esnafımız, özellikle un ve susam fiyatlarındaki ani yükselişler ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zor durumda kaldı. Bir yandan müşterilerine en kaliteli ürünü sunmaya devam etmek isteyen fırıncılar, diğer yandan işletmelerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar yaşamaya başladı. Esnafımızın taleplerini değerlendirdik ve yapılan istişareler sonucunda 90 gramlık simidin 12,5 liraya satılmasının uygun olacağına karar verdik. Bu zam, esnafımızın ayakta kalabilmesi için zorunlu bir adımdı" ifadelerini kullandı.

BU ZAM ERDOĞAN’IN SİMİT ÇAY HESABINI GÜNDEME GETİRDİ

Aydın’da simide gelen zam sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefeti eleştirmek için yaptığı çay simit hesabını akıllara getirdi. Erdoğan, “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor’’ diyerek ve çay-simit hesabı yaparak şöyle yapmıştı:

“Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Ay 30 gün. Ne yapar? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere; Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?”

ERDOĞAN’IN SİMİT ÇAY HESABI

AKP iktidara geldiği 2002’de bir simit 1,5 TL, bir bardak çay ise 1 TL’ydi. Toplam 2,5 TL olarak hesaplandı. Beş kişilik ailenin bir öğünlük simit çay hesabı 12,5 lira yapıtı. Günde 3 öğün 37,5 lira olurken, 30 günlük simit çay hesabı ise yuvarlak hesap 1200 lira olarak hesapladı.

22 senedir iktidarda kalan AKP hükümeti, attığı ekonomik adımlarla vatandaşına “Şahlanan bir ekonomi” armağan etti.

AKP hükümetinin 22. yılında bir simit 12,50 TL, bir çay ise ortalama 15 TL. Beş kişilik bir aileyi ele aldığımızda; bir kişinin bir öğün simit çay maliyeti 27,50 lira. Bir kişi üç öğün simit ve çay tüketse 82,50 lira yapıyor. Beş kişilik bir aile olarak düşünüldüğünde günlük 412 lira. Bir aylık üç öğün simit çay tüketimi hesaplandığında ise 12.375 lira oluyor.

17 bin 2 lira asgari ücretli bir vatandaşın eline bu hesaba göre 4.627 kalıyor. Vatandaş, maaşının geri kalanıyla kiramı versin fatura mı ödesin çocuğunu mu okutsun?