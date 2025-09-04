Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan 1 Eylül'de ulusal medyada yer alan "İzmir'de simit zamlandı" başlıklı haberlere dair duyuru yapıldı.

Duyuruda, haberlerde İzmir'de simit ücretinin 15 liradan 20 liraya yükseltildiği ve bu artışın Bakanlığın onayıyla gerçekleştirildiği yönünde ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, simit fiyat tarifelerinin Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında belirlendiği belirtildi.