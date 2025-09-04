Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Kaynak: AA
Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı, İzmir'de simit ücretinin 15 liradan 20 liraya çıkarıldığı ve bu artışın Bakanlığın onayıyla yapıldığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, Bakanlığın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan 1 Eylül'de ulusal medyada yer alan "İzmir'de simit zamlandı" başlıklı haberlere dair duyuru yapıldı.

Duyuruda, haberlerde İzmir'de simit ücretinin 15 liradan 20 liraya yükseltildiği ve bu artışın Bakanlığın onayıyla gerçekleştirildiği yönünde ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, simit fiyat tarifelerinin Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında belirlendiği belirtildi.

