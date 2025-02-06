Simitte 'Gizli zam' oyunu ortaya çıktı! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını bildirdi.

18 İLÇEDE DENETİM!

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Peki işletmeler fiyatları istedikleri gibi belirleyebilir mi? Vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştığında nereye şikayet etmeli? Fahiş fiyat uygulayan bu tip işletmelere verilen cezalar neler?

EKMEK VE SİMİT GİBİ ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü açıkladı. Milliyet'ten Onur Topkan'ın haberine göre; Güllü konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ekmek ve simit fiyat tarifelerinin belirlenmesi mevzuatla düzenlenmiştir.

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin “Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esasları” başlıklı 5’inci maddesinde ayrıntılı olarak bu husus belirlenmiştir. Buna göre;

Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler.

Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder.

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‘ZAM BİRLİK TARAFINDAN ONAYLANIR’

Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz. Ancak, simitle ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır. Ancak Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.

Birlik tarafından onaylanan tarife odalara üye olan esnaf ve sanatkârlar için geçerlidir.

‘TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ ALINMALI’

30 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete de yayınlanan Tacir ve Sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tariflerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikte Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir. Yani Ticaret Bakanlığının olumlu görüş vermediği bir tarife onaylanamaz.

FAHİŞ FİYATI GÖREN VATANDAŞ NEREYE ŞİKAYET ETMELİ?

Fahiş fiyat uygulayan işletmeler hakkında tüketicilerimiz Alo 175 Tüketici Hattını arayarak şikayette bulunabileceği gibi e-Devlet uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığına ihbar ve şikayetlerini iletebilirler.

CEZASI 86 BİN 358 TL İLE 863 BİN 580 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın açıklamasında İstanbul da 18 ilçede yapılan denetimlerde 35 işletmenin 20 liradan simit sattığının tespit edildiği ve bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanakların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildiği belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından tutulan tutanakların işletmelerin Tüketici Kanunu’nun 62’nci maddesinde düzenlenen haksız ticari uygulamalar kapsamında 77. maddesinin 13’üncü fıkrasına göre idari para cezaları uygulanmaktadır. Buna göre yerel bazda yapılması halinde 86.358 TL ulusal bazda yapılması halinde 10 katı yani 863.580 TL idari para cezası uygulanacaktır.”