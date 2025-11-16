Son olarak Milan'da forma giyen Simon Kjaer, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe'de de top koşturan Kjaer, Türkiye'de geçirdiği dönemle ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu.

İşte Kjaer'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Matteo Gabbia, Simon Kjaer'in halefi mi?"

Simon Kjaer: Evet, onu seviyorum. Daha profesyonel bir oyuncu bulmak zor. Milan için kendisini feda etmeye hazır.

MILAN'DAN AYRILIĞI VE FUTBOLU BIRAKTIĞI SÜREÇ

"Milan'ın Eylül 2023'te sözleşmemi yenilemeyeceğini öğrendim. Bu yüzden istediğim şartları düşünmeye başladım. Birkaç seçeneğim vardı ama uzlaşmam gerektiğini fark ettim. Eşim ve ben, bu tür konularda uzlaşma sağlanamayacağına karar verdik."

"Bırakmak zor oldu mu?"

Simon Kjaer: Evet, zor oldu ama kararımı bir ayda vermedim ve bu yardımcı oldu. Tabii ki arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum.

CHRISTIAN ERIKSEN

"12 Haziran 2021'de, Eriksen'in Avrupa Şampiyonası'nda kalp krizi geçirdiği gün ne değişti?"

Simon Kjaer: Her şey. Eriksen o gün hayatını kaybetseydi, ben de artık futbol oynamazdım. Futbolun futbol, hayatın hayat olduğunu anladım. Futbol iş ve tutku, hayat ise başka bir şey.

"Hayal kırıklığı?"

Simon Kjaer: 2022 Dünya Kupası. Danimarka'da Katar'a gidip gitmeme konusunda bir tartışma vardı. Orada oynamak için bulunmadığımızı hissettim.

"Korku?"

Simon Kjaer: Tabii ki Christian'ın yaşadıklarıyla geçen Avrupa Şampiyonası. Türkiye’de oynarken bir keresinde rakip taraftarlar sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalkmıştı. Diğerlerinin koştuğunu gördüm ve benim de koşmam gerektiğini anladım.