Simpsonlar'dan şimdi de Türkiye'yi ilgilendiren savaş kehaneti

Dünya’nın en uzun soluklu dizilerinden birisi olan The Simpsons dizisi, Dünya gündemini sarsan olayları önceden tahmin etmekle ünlendi. Bugüne kadar her çizdikleri doğru çıkan dizinin, şimdi de de 2023'ün Sonbahar aylarında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğü iddia edildi.

Simpsonlar'dan şimdi de Türkiye'yi ilgilendiren savaş kehaneti

Dünya’nın en uzun soluklu dizilerinden birisi olan The Simpson dizisi, Dünya gündemini sarsan olayları önceden tahmin etmekle ünlendi. Bugüne kadar her çizdikleri doğru çıkan dizinin, şimdi de de 2023'ün Sonbahar aylarında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğü iddia edildi.

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Büyük olayları henüz gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlenen ABD'nin en uzun soluklu dizisi olan The Simpsons'ın (Simpsonlar) yeni kehaneti gün yüzüne çıktı.

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ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.

Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

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Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer "adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televizyonda yayınlandı.

Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."

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