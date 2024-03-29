Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde

ABD’de geçtiğimiz günlerde dev bir kargo gemisinin Baltimore Köprüsü'ne çarpmasıyla yıkılmıştı.
Gemi Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı ve köprü aniden çöktü.
Olay ve görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Sosyal medyada yayılan iddialara göre, olayı her şeyi önceden bilen Simpsonlar'ın tahmin etti.
Ünlü çizgi film dizisi Simpsonslar’ın bir sahnesi paylaşıldı.
Görüntülerde iddiaya göre, köprü kazasının yeri ve zamanı da aynı.
Öte yandan görüntülerin "yapay zeka" ile üretildiği de ileri sürüldü.