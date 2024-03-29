Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde

Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde
Kaynak: Haber Merkezi
Çizgi film dizisi Simpsonlar ABD'deki Baltimore Köprüsü'nün dev bir kargo gemisinin çarpmasıyla çökmesini tahmin etti.
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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 1

ABD’de geçtiğimiz günlerde dev bir kargo gemisinin Baltimore Köprüsü'ne çarpmasıyla yıkılmıştı.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 2

Gemi Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı ve köprü aniden çöktü.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 3

Olay ve görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 4

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, olayı her şeyi önceden bilen Simpsonlar'ın tahmin etti.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 5

Ünlü çizgi film dizisi Simpsonslar’ın bir sahnesi paylaşıldı.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 6

Görüntülerde iddiaya göre, köprü kazasının yeri ve zamanı da aynı.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 7

Öte yandan görüntülerin "yapay zeka" ile üretildiği de ileri sürüldü.

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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 8
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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 9
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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 10
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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 11
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Simpsonlar’ın bir kehaneti daha tuttu. Herkes şaşkınlık içerisinde 12
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