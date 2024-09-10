Şimşeklerle aydınlanan Tatvan’da şiddetli yağmur taşkınlara sebep oldu

Parlak ışıklarla aydınlanan gökyüzü, izleyenlere etkileyici bir manzara sundu.
Şimşeklerin oluşturduğu bu görsel şölenin ardından, bölgeye yoğun yağmur yağışı hakim oldu.
Kısa süre içinde hızını artıran yağmur, yer yer su baskınlarına neden oldu.
Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, taşkınlarla mücadele etmek için hızla harekete geçti ve su tahliye çalışmalarına başladı.
Yağışın gece boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.