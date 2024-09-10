Şimşeklerle aydınlanan Tatvan’da şiddetli yağmur taşkınlara sebep oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şimşeklerle aydınlanan Tatvan’da şiddetli yağmur taşkınlara sebep oldu

Tatvan’da akşam saatlerinde başlayan şimşek fırtınası, gökyüzünü adeta bir sahneye dönüştürdü.

Parlak ışıklarla aydınlanan gökyüzü, izleyenlere etkileyici bir manzara sundu.

Şimşeklerin oluşturduğu bu görsel şölenin ardından, bölgeye yoğun yağmur yağışı hakim oldu.

Kısa süre içinde hızını artıran yağmur, yer yer su baskınlarına neden oldu.

Özellikle alçak kesimlerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, taşkınlarla mücadele etmek için hızla harekete geçti ve su tahliye çalışmalarına başladı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

aw284278-01.jpg

Son Haberler
Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte yöneltilen sorular
Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte yöneltilen sorular
Gülben Ergen'den tarihe geçecek sözler: Ceseti saklayıp sonra namaz kılıp...
Gülben Ergen'den tarihe geçecek sözler: Ceseti saklayıp sonra namaz kılıp...
Yeni atamalar Resmi Gazete'de. Bazı başkanlık ve müdürlüklerde görev değişimi
Yeni atamalar Resmi Gazete'de. Bazı başkanlık ve müdürlüklerde görev değişimi
Şimşeklerle aydınlanan Tatvan’da şiddetli yağmur taşkınlara sebep oldu
Şimşeklerle aydınlanan Tatvan’da şiddetli yağmur taşkınlara sebep oldu
Beyaz TV programcıları canlı yayında Narin için çığlık attı
Beyaz TV programcıları canlı yayında Narin için çığlık attı