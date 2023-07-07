Şimşir bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Karaciğer hastalıklarına iyi gelen şimşir bitkisi faydaları dikkat çekti. Şimşir bitkisiyle ilgili detaylar…

KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

-Sarılık

-Karın ağrısı ve şişliği

-Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem

-Kaşıntı

-Koyu renkte idrar

-Soluk renkte dışkı

-İshal ve hazımsızlık

-Dışkıda kan

-Kronik yorgunluk

-Mide bulantısı

-Kusma

-Ateş

-İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı

-Çürük ve morarma

-Uyku bozuklukları

ŞİMŞİR BİTKİSİ NEDİR?

Şimşirgiller familyasından; her zaman yeşil çalı veya ağaç halinde odunsu bir bitki cinsidir. Yurdumuzda yetişen adi şimşir; çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen 10 metreye kadar boy salan bir ağaçtır. Çiçekleri ye ilimsi sarıdır. Yaprakları ve dallarının kabuğunda; alkoloidler, uçucu yağ, reçineli bileşikler ve tanen vardır.

NASIL KULLANILIR?

Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Şifası yapraklarında ve dallarındadır.

Toz halde günde 1 çay kaşığı yemeklerde yenir.