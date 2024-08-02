Simsiyah iPhone'lar yolda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simsiyah iPhone'lar yolda

1 buçuk ay kadar sonra piyasalarda yerini alacak olan iPhone 16 pro model cep telefonlarında kullanıcıların yüzünü güldürecek bir adım attı. Yeni renk seçeneklerinde simsiyah renk modeli kullanıma sunulacak.

Ekim ayının ortalarında piyasaya sürülecek olan iPhone 16 ailesi kullanıcılarına kavuşmak için gün sayıyor. Piyasaya çıkacağı günün yaklaşması ile beraber yeni modellere dair sızıntılar da gün geçtikçe özellikle sosyal medyada kendisine yer bulmaya devam ediyor.

iPhone modellerini sızdırması ile bilinen Sonny Dickson isimli kullanıcı yeni iPhone modellerinin renklerinin nasıl olacağına dair sosyal medya hesabından yeni bir görsel paylaştı.

Yeni iPhone 16 Pro modellerinde 4 renk seçeneğinin olacağı öğrenildi. Dickson’un paylaştığı görsele göre 16 pro ailesi tıpkı 15 pro ailesi gibi 4 farklı renkten oluşacak.

Beyaz Titanyum, Siyah Titanyum ve Doğal Titanyum renklerinin gözüktüğü görselde Siyah titanyum renginin önceki modellere göre bariz bir şekilde daha koyu olması kullanıcıların gözünden kaçmazken, paylaşıma gelen yorumlardan bu sene siyah rengin çok taliplisi olacağı ön görülüyor.

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