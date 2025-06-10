Sinagoglara boyalı provakasyon

Fransa polisi, Paris’teki üç sinagog, bir Yahudi restoranı ve bir Holokost anıtının yeşil boyayla hedef alındığı saldırıyla ilgili üç Sırp vatandaşını Juan-les-Pins’te ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına aldı. Fransız İçişleri Bakanlığı, saldırının Rusya kaynaklı siyasi bir kışkırtma olabileceğini belirtti. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde mesajlaşmalar ve olası para transferleri inceleniyor.

Olay, Marais bölgesindeki Agoudas Hakehilos Sinagogu dahil üç kutsal mekânda gerçekleşti. Görüntülerde sabah 04.30’da bir kişinin "Mur des Justes" isimli anıtı boyayla tahrip ettiği, diğerlerinin ise eylemi videoya çektiği tespit edildi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo saldırı için “Antisemitizmin bu şehirde yeri yok” açıklamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da olayı sert ifadelerle kınadı.

Fransa’da antisemitik saldırılar 7 Ekim 2023’ten bu yana ciddi oranda arttı. Daha önce de Rusya bağlantılı kişilerin mavi Davut Yıldızları ya da kırmızı boya ile benzer eylemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Fransız yetkililer, bu tarz provokasyonların ülke içi kutuplaşmayı körüklemeyi amaçladığını belirtiyor.