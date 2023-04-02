Editör: Enise Altınok AVŞAR

Sinameki çayı Sinameki bitkisinden elde edilerek günlük hayatta tüketilebilir. Sinameki mideden bağırsaklara sağlığa pek çok faydası vardır. Peki, sinameki çayı nedir? Sinameki çayının faydaları neler?

Sinameki çayı, sinameki bitkisinin yeşil-mavimsi yapraklarından yapılan, özellikle bağırsak hareketlerini düzene sokmak ve idrar söktürmek için kullanılan bitki çayıdır. Sinameki çayının türlü faydası bulunmakta olup, Sinameki çayını günlük olarak tüketebilirsiniz. Peki, sinameki çayı nedir? Sinameki çayının faydaları neler?

SİNAMEKİ ÇAYI NEDİR?

Sinameki çayı, sinameki bitkisinin yeşil-mavimsi yapraklarından yapılan, özellikle bağırsak hareketlerini düzene sokmak ve idrar söktürmek için kullanılan bitki çayıdır.

65-70 cm yüksekliğini bulan çalımsı bitkinin yaprakları, yeşil-sarı renk alana kadar 7-10 gün arasında gölgede kurutulur. Tuzlu suda da rahatlıkla yetişen bitki özel yetiştirilme koşullarına gerek duyulmadan rahat bir şekilde büyüyerek hasadı yapılmaktadır. Çay olarak kullanılacak kurutulmuş yapraklar balyalar haline getirilir.

SİNAMEKİ ÇAYI FAYDALARI NELER?

İçeriğindeki esansiyel yağlar, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, sodyum, çinko, A, E, D, B-6 ve K vitaminlerini barındıran sinemaki çayı, ağrıyı azaltmada, müshil etkisi ile kabızlık problemlerini gidermede, mide ülserine neden olan bakterileri önleme ve idrar yolu enfeksiyonu etkilerini azaltma amacıyla kullanılabilen sinameki çayının faydaları şunlardır:

-Hemoroid semptomlarını azaltır.

-Anti-parazitik etkisiyle bağırsaklarda kurt dökücü etki gösterir.

-Midede gastrit salgısını düzenler.

-Bağırsak iltihabının engellenmesinde görev alır.

-Hücre yenilenme özelliğini arttırarak ciltte kolajen sentezini yükseltir.

-İltihap kurutucu ve rahatlatıcı etkisi ile kas kasılmalarını azaltır.

-Müshil etkisi göstererek kabızlığı giderir.

-Ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltır.

-İdrar Yollarına iyi gelir.

-Diüretik etkisi ile idrar söktürücü özelliği vardır. Ayrıca, iltihap kurutucu etkisi ile idrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcıdır.

-Ağrı kesici özelliğini kortizol ve dopamin hormonun dengelenmesi ile sağlayarak ağrı eşiğinin aşağıya çekilmesini sağlar. Bu sayede, migren tedavisine destek olarak aniden oluşan bağ ağrısı ve artan ışığa duyarlılıkla savaşmada yardımcıdır.

-Kanı filtreleme özelliğinin olması saç foliküllerinin daha iyi beslenmesini sağlar ve saçların sağlıklı uzamasında rol oynar.

-Dolaşım sistemi ve lenf bezlerini destekleyerek kandaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Müshil etkisi ve güçlü laksatif etkisi sayesinde bağırsakta suyun emici gücünü arttırarak dışkının yumuşaması sonucunda daha kolay çıkmasını sağlar. Böylece, kabızlık problemine karşı alternatif bir çözüm olabilir.