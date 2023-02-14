﻿İşte sinameki otunun yararları

Sudan, Hindistan ve Somali topraklarında daha çok yetişen sinameki otu, ülkemizde Güney Akdeniz ve Ege’de yetişiyor. 300 çeşidi bulunmakta. Mart ayı geldiğinde Ekim ayına kadar sinameki otunu toplayıp ve kurutup çeşitli tedavilerde kullanabilirsiniz. İşte faydaları…

Sinameki otu baş ağrısı, kemik ağrısı ve mide ağrısı gibi durumlarda ağrı kesici olarak etkisini gösterebilir.

Sinameki otu bağırsaklarınız için etkili olduğu gibi cildiniz için de faydalı olacaktır. Sinameki otunu cildinizin daha canlı görünmesi ve parlaklık kazanması için kullanabilirsiniz.

Sinameki otunda bulunan bazı bileşenler vücutta oluşan parazitlerle savaşmaktadır. Bağırsak kurtları ile savaşır ve bağırsak sağlığınızı korur. Böylece mideniz daha iyi hisseder.

Sinameki otu diüretik ve antioksidan bir bitkidir. Bu etkisi sayesinde vücudunuzda biriken zararlı maddeleri kolayca atmanızı sağlar. Sinameki otu kabızlık ve ödem durumlarında sizi iyi hissettiren bir bitki olacaktır. Kabızlık tedavisinde bitkisel çay olarak önerilmektedir.

Vücudunuzda oluşacak iltihapları önler. Eğer var olan bir iltihap varsa kısa zamanda yok edip sizi eski sağlığınıza kavuşturur.

Sinameki otunun saça faydası var mı?

Saçlarınızı besleyip canlılık kazandıracaktır. Saçları uzun zamanda uzayanlarda ise sinameki otu saç uzatma etkisi ile tercih edilecektir. Sinameki otu ile saç bakımı uyguladığınızda saçlarınızda kepeklenme sorunu görülmeyecektir. Aynı zamanda saç derisinde oluşan kaşıntı ve kızarıklar da sinameki otunun faydası ortadan kalkacaktır.

Sinameki Otu zayıflatır mı?

Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzda ödem birikmesini önler. Böylece bağırsaklarınızın daha sağlıklı ve aktif çalışmasına katkıda bulunur. Bu durumun sonucunda, vücudunuzdaki yağlar yakılmak için hazır hale gelecektir. Size düşen spor yapmak ve beslenmenize dikkat etmek olacaktır.

Sinameki otu ile hazırlayacağınız çay, size zayıflama ve formda kalma konusunda destek olacaktır. İştahını kontrol edemeyenler için de bir çare olan sinameki otu, iştahınızı kontrol eden ve açlığı hissettirmeyen bir ottur. Günde bir fincan tüketerek metabolizmanızın dengesini koruyabilirsiniz. Rahat ve mutlu bağırsaklar ile kilo verme süreciniz daha da kolay olacaktır.