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Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı'yı yalanladı. Aleyna Kalaycıoğlu ile aşkını ilan etti

Müzisyen Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı'nın "Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu" sözleriyle ilgili olarak "Burcu yalan söylüyor. Aleyna bana hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi. İlişkimiz güzel gidiyor" diyerek Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini itiraf etti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:32
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Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ile aşkını ilan etti! Eski eşi Burcu Kıratlı'yı yalanladı

Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı'yı yalanladı. Aleyna Kalaycıoğlu ile aşkını ilan etti
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Müzisyen Sinan Akçıl ile eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası günlerdir magazin gündeminde konuşuluyordu. Katıldığı bir davette ikinci kez boşadığı Akçıl'ın özel hayatı hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Aleyna daha önce annesiyle şarkı istemeye gelmişti, Sinan'a 'abi' diyordu" diyerek kafaları karıştırdı.

Dün akşam bir etkinliğe katılan Sinan Akçıl ise eski eşini yalanladı.

"BURCU YALAN SÖYLÜYOR, ALEYNA İLE İLİŞKİMİZ VAR"

Magazin Burada kameralarına Kendisinden 16 yaş küçük Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliğinden bahseden Sinan Akçıl, "Aleyna annesiyle zaten bir kez geldi. Asla abi falan demedi. Burcu yalan söylüyor" dedi.

Kalaycıoğlu ile ilişkisini de ilan eden Akçıl, "Aşk haberlerinden hiç rahatsız değilim. Evet doğrudur, güzel bir birlikteliğe başladık. Çok da mutluyuz. Aleyna'nın her zaman arkasındayım. Çünkü yetenekli ve çalışkan bir kız" ifadelerini kullandı.

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