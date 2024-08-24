Sinan Akçıl Mehmet Şimşek için devreye girdi

Günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar geliyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalanlamasından sonra bir yalanlama da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

SİNAN AKÇIL DEVREYE GİRDİ

Resmi X hesabından iddiaları yalanlayan Mehmet Şimşek'e bir destek de şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

Akçıl sosyal medyadan Bakan Şimşek'in tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar istiyorlar değil mi? Mehmet Şimşek istifa etsin, ortalık karışsın, garibana ne olacak, borsaya ne olacak umurlarında değil, klavye ücretsiz yaz gitsin, koltuk kokusu almaya başlasınlar vs.. Sanki düzeltmeye çalışılan ve yol alınan ekonomi Yunanistan ekonomisi. Akıl almaz bir öfke ve mixerlik."