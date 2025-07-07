Sinan Akçıl ve Ece Erken ayrıldı mı? Açıklama geldi

Sunucu Ece Erken ile Şarkıcı Sinan Akçıl'ın olaylı aşkı kısa sürdü. İkili aşkları ile magazin dünyasını karıştırmıştı.

Sunucu Ece Erken'in yıllar önce "Enişte" diye hitap ettiği Sinan Akçıl'la el ele görüntülenmesi, magazin dünyasında hem şaşkınlık yaratmıştı. Olay aşkın bittiğini Sinan Akçıl sosyal medyadan duyurdu.

Ece Erken Sinan Akçıl'la aşkını ilan etti! Eniştem diyordu

İşte Sinan Akçıl'ın o açıklaması:

İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar,Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi haketmiyor bu 1,

2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir

O na enişteci diyerek "yalan" söyleyen gerizekalılar,"iftira" atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar… — Sinan Akçıl (@sinanakcil) July 7, 2025

İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar,Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi haketmiyor bu 1, 2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir O na enişteci diyerek "yalan" söyleyen gerizekalılar,"iftira" atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar ,ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş "anne"yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım,başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim, Rusların güzel bir sözü vardır ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun "Dedikodu cesaret istemez"