Sinan Akçıl'dan 750 TL'lik vergiye destek

Savunma sanayisine destek amacıyla kredi kartı limiti 100 bin TL olan kişilerden 750 TL'lik vergi kesintisi yapılacağı yönündeki düzenleme ile ilgili tartışmalar devam ederken toplumsal olaylardaki yorumları ile dikkat çeken Şarkıcı Sinan Akçıl bu konu ile ilgili de yorum yaptı.

Sinan Akçıl sosyal medyasından yaptığı paylaşımda Savunma Sanayisi için 750 TL ödeme yapılması ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Akçıl yaptığı paylaşımda; Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım...5 gün dayan,10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir,nasıl fikir?" dedi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlemlerden katılma payı alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek