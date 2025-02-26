Sinan Akçıl'dan Erdoğan'a doğum günü mesajı

Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Erdoğan'a olan sevgisini sıkça dile getiren Sinan Akçıl, Erdoğan ile çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:

"Bir insan,ülkesinin liderini sevdiğini neden saklar?benim aklım almaz.. "Milyonlarca insan seni seviyor,takip ediyor aman dikkat!"laflarına hiç bir zaman aldırmadım.. Bayrağıma ve vatanıma büyük hizmetler eden sn. Cumhurbaşkanım iyi ki doğmuşsunuz,bu fani dünyada sizi çıkarsızca seven biri var,bunu çok defa yüzünüze de söyledim,içim rahat... Allah sizi ve ülkemizi korusun"