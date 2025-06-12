Sinan Akçıl’dan Hadise’ye saç yoldurtacak sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Akçıl’dan Hadise’ye saç yoldurtacak sözler!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın katıldığı bir programda eski sevgilisi Hadise hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemlerde şarkıları ile yeniden ön plana çıkan Sinan Akçıl Ferit Ömeroğlu‘nun sunduğu bir programa katıldı. Yakışıklı şarkıcının programda söyledikleri gündem yarattı.

Ünlü şarkıcı kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Hadise için programda yöneltilen soruya şu ifadeleri kullanarak cevap verdi;

'Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa, unutamamış demektir. Hadise'nin seni unutamadığını düşünüyor musun?' sorusuna Akçıl, çarpıcı bir yanıt verdi: 'Hayır, bence reklam yapıyor. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben her şeyi unuttum.

Sinan Akçıl’ın bu söylemleri kısa sürede sosyal medyada bir çok hesap tarafından paylaşıldı. Magazin gündemi bu söylemlerin ardından birbirine girdi ancak hadise cephesinden bu cümlelere henüz yanıt verilmedi.

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