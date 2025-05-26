Sinan Akçıl'ı görenler bir daha baktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Akçıl'ı görenler bir daha baktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Gel Konuşalım programına konuk olan Sinan Akçıl'ın son hali sosyal medyada olay oldu. Ünlü şarkıcı Akçıl yüzündeki değişim ile dile düştü.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl son görünümüyle olay oldu. Daha önce fit vücudu hakkında da konuşan Akçıl, kaslarının sırrını estetik değil geceden sabaha kadar süren antrenmanlara borçlu olduğunu belirtmişti.

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“YÜZÜMDE ESTETİK YOK, ALIN TERİ VAR”

Gel Konuşalım programında Sinan Akçıl'ın kaslarından ziyade yüzündeki değişim gündeme geldi.

“Yüzümde estetik yok, alın teri var” diyen Sinan Akçıl'ın botoks ve dolgularının olduğu sosyal medyada iddia edilirken yorumlar da gecikmedi.

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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sinan Akçıl'ın son görüntüsüne "Sinan Hatemo", "Botoksa çok abanmış", "Sinan Akçıl nerede ekrandaki başkası gibi", "Sincap gibi", "Çocuk efekti yapmış gibi" yorumları geldi.

Sinan Akçıl eleştirilerden sonra bir video çekerek "Estetiğe karşı değilim yaptırabilirim yarın da yaptırabilirim tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylediğiniz zaman yaptırırım" dedi.

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