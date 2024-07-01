Sinan Ateş ailesi avukatlarının Olcay Kılavuz ile ilgili sorularına mahkeme izin vermedi

Ankara’da öldürülen Sinan Ateş’in davası görülmeye başlandı. Duruşmada Ateş’in avukatlarının Olcay Kılavuz ile ilgili sorularına mahkemenin izin vermediği bildirildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan dava görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşması bugün başladı. Davada 22 sanık hakim karşısına çıktı.

Davayı siyasi birçok isminin takip ettiği öğrenildi. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile aynı sırada oturduğu görüldü.

OLCAY KILAVUZ’LA İLGİLİ SORULARA İZİN VERİLMEDİ

Mahkeme Ateş ailesi avukatlarının Olcay Kılavuz’la ilgili sorularına izin vermedi. Duruşmada mahkeme heyeti “Olcay Kılavuz sanıklar arasında yok, burada sanıklar yargılanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen MHP’li Olcay Kılavuz hakkında çıkan iddialar gündem olmuştu.

Kılavuz, cinayete ilişkin, “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim” demişti.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de ”Eşimin bana söylediği şuydu; ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” ifadelerini kullanmıştı.

Ayşe Ateş, eşinin bu sözlerini suikastten birkaç ay önce söylediğini belirtmişti.

MHP'NİN TALEBİNE RET

Öte yandan MHP avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar talebe itiraz etmedi. Cumhuriyet savcısı, MHP suçtan zarar görmediğini belirterek talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların katılma talebini reddetti.