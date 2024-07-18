Sinan Ateş çeşmesi yaptırmıştı. MHP'li isme silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: 12punto
Sinan Ateş çeşmesi yaptırmıştı. MHP'li isme silahlı saldırı

İki yıl önce uğradığı hain bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in anısına çeşme yaptıran Eski MHP Disiplin Kurulu Asri Karaarslan Uzun, silahlı saldırıya uğradı.

MHP'li Asri Karaarslan Uzun suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş adına çeşme yaptırmasının ardından tehditler almaya başlamıştı,


MHP'de uzun yıllar Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev alan ve halen MHP üyesi olan Asri Karaarslan Uzun'a, Yalova adliyesinde silahlı saldırı düzenlendi.

MHP’li Uzun’un yanında olan yakınları 40 yaşındaki Coşkun Okuyan ve 29 yaşındaki Orhan Kılıç saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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OLAYLA İLGİLİ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova Adliyesi’nde duruşma sonrası otoparkta karşılaşan 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Polisin havaya ateş açarak durdurduğu silahlı kavgada 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 9 kişi gözaltına alındı.

SİNAN ATEŞ YÜZÜNDEN TEHDİTLER ALIYORUM

Saldırının ardından açıklama yapan MHP’li Asri Karaarslan Uzun, özellikle son 2 senedir tehditler aldığını söyledi. Uzun yerel haberhergun.com adlı internet sitesinde yazılar yazdığını ve yazıları nedeni ile tehditler aldığını aktardı.

Saldırıyı yapanlar daha önce ‘siteyi kapat, yazı yazma’ diye bana uyarılarda bulundu. Ben bunu kabul etmedim” diye konuştu.

SİNAN ATEŞ ÇEŞMESİ YAPTIRMIŞTI

Bir spor tesisi yaptırdığını ve bu spor tesisi içinde suikasta uğrayan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş anısına bir de çeşme yaptırdığını hatırlatan MHP’li Asri Karaarslan Uzun açıklamasına “Futbol sahasının orada rahmetli Sinan Ateş için bir çeşme yaptırmıştım. Saldırıyı yapanlar tesise gelip bana ‘abi bu çeşmeyi yaptırmasaydın dediler.’ Ben de Allah rızası çeşme yaptırdık.' dedim sonra gittiler" söyleri ile devam etti.

MHP’li Asri Karaarslan Uzun, Yalova Valisi ve yardımcısının da katıldığı spor tesisinin açılış töreninde ise saldırıyı gerçekleştiren kişilerin geldiğini ve burada kavga çıkardığını söyledi.

MHP’li Uzun, davalık oldukları süreci ise şöyle “Ben kavga çıktığı sırada olay yerinde değildim. Küfürler edip ‘Hepinizi öldüreceğim’ diye tehdit savurmuşlar. Bu olay nedeni ile onlarla davalık olduk.” dedi.

“MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI SİLAH ÇEKTİ”

Bu kavga olayıyla ilgili süren davanın duruşması için Yalova adliyesine geldiğini belirten MHP’li Asri Karaarslan Uzun, saldırı anını ise şöyle aktardı:

“Adliye önünde MHP ilçe başkan yardımcısı Serkan Bakır silahını çekip bana doğrulttu. O anda silah tutukluk yaptı ve adliyeye benimle birlikte gelen iki genç yakınım saldırıyı önlemek için öne atıldı. Birden silahı ateşledi ve 2 yakınım da yaralandı. Silahı çeken başkan yardımcısıydı yanında 2 adam daha vardı, onların silahı vardı. Ben her yerde yalnız gezerim. Bugün tesadüfen 2 yakınla beraber adliyeye geldim. Hedefteki kişi bendim. Saldırıyı yapan kişi ayrıca resmi belediye görev yapmakta. Bunlar MHP’ye operasyon yapıyorlar. Çünkü kimse MHP yöneticisine silah çektirmez. Biz ayrıca bugün Türk Boyları Kültür Şöleni yapıyoruz. Tam da bugün yapılması ayrıca kabul edilemez.”

Saldırganların adliyede yakalandığını söyleyen Asri Karaarslan Uzun, saldırı sırasında olay yerinde MHP ilçe başkanı Aydın Altun’un da olduğunu vurguladı.

Saldırıya karıştığı düşünülen toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

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