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Sinan Ateş cinayeti ABD basınında ‘Eski bozkurt liderinin öldürülmesi milliyetçileri böldü’

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti ABD basınında dikkatini çekti. Ateş cinayetini manşetine taşıyan ABD menşeili Al Monitor “Eski Bozkurtlar liderinin öldürülmesi Türkiye'nin milliyetçilerini ikiye böldü” başlığıyla haberleştirdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 21:26
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Sinan Ateş cinayeti ABD basınında ‘Eski bozkurt liderinin öldürülmesi milliyetçileri böldü’

Sinan Ateş cinayeti ABD basınında ‘Eski bozkurt liderinin öldürülmesi milliyetçileri böldü’
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Çevirisini Odatv'nin yaptığı Arapça, İngilizce ve Türkçe yayın yapan Al-Monitor’da yayınlanan makalede “Eski Bozkurtlar liderinin öldürülmesi Türkiye'nin milliyetçilerini ikiye böldü” denildi.

İngilizce makale linki: https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/murder-former-grey-wolves-leader-divides-turkeys-nationalists

Söz konusu makalede şunlar kaydedildi:

Yaklaşık bir ay önce önde gelen bir Türk milliyetçisinin öldürülmesi siyasete gölge düşürdü ve ülke mayıs ayındaki seçimlere hazırlanırken bu skandal, iktidar partisinin müttefikini boğma tehdidi yarattı.

Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki iş yerinden çıkarken motosikletli silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. 38 yaşındaki Ateş, daha çok Ülkü Ocakları olarak bilinen,

Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) bağlı aşırı milliyetçi bir grup olan ve uzun süredir siyasi şiddetle ilişkilendirilen Ülkü Ocakları'nın eski başkanıydı.

Cinayet, partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile seçim ittifakı içerisinde olan MHP lideri Devlet Bahçeli için son derece utanç verici oldu.

Bir gazeteci, salı günü partisinin Meclis grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye cinayetle ilgili sorular sordu. Bahçeli muhabire, "İşine bak." dedi ve muhabir kenara itildi.

MHP'den ayrılan milliyetçilerin 2017'de kurduğu muhalefetteki İYİ Partinin lideri Meral Akşener, çarşamba günü bir Meclis konuşması sırasında Erdoğan'ı skandalın içine çekti.

Akşener, “Sayın Erdoğan! O hâlde, ben de sana soruyorum: Senin yönettiğini iddia ettiğin ama belli ki yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor? Söyler misin bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Görevini yerine getir Erdoğan!" dedi.

Akşener, "Devletin gücünü kullanarak gerçek faillerin üzerini örtmeye çalışıyorlar." iddiasında bulundu.

İYİ Parti ile 6'lı Masa ittifakında yer alan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cinayetten siyasi çıkar sağlamaya çalıştı ve iktidar olursa Ateş'in katillerini adalete teslim edeceği sözü verdi.

Bildirildiğine göre milliyetçiler arasında popüler bir figür olan Ateş'in, 75 yaşındaki Bahçeli'nin dizginlerini devralma emellerini beslediği söyleniyor. Ölümünden önceki haftalarda sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Türkiye'de çeşitli yerlerde bulunduğu ve önde gelen milliyetçi unsurlarla görüşmelerde bulunduğu görülüyordu.

Ayrıca çoğu cenazesine katılan ayrılıkçı İYİ Parti üyelerinden bazı kişilerle dostluklarını da gizlemedi.

Milliyetçiler arasında cinayetle ilgili rahatsızlık hafta sonu Ateş'in memleketi Bursa'daki bir Erdoğan mitingine de sıçradı. Kalabalıkta Ateş'in adının yazılı olduğu pankartlar polis tarafından kaldırılırken çevredekiler "Sinan İçin Adalet" sloganları attı.

Cinayetle ilgili olarak çoğu MHP veya Bozkurtlarla bağlantılı 15 kadar zanlı gözaltına alındı.

Sorgulananlar arasında iki polis memuru ve 2013 yılında bir uyuşturucu karşıtı kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak aranan bir çete üyesi de var. Şüpheli tetikçi hâlâ firari.

İlerleyen günlerde ne Bahçeli'den ne de MHP'den herhangi bir üst düzey isimden bir taziye açıklaması gelmeyince ölümüyle siyasi bir bağlantı olduğu iddiaları da gündeme geldi. Bahçeli, binlerce milliyetçinin yas tuttuğu Bursa'daki cenazeye katılmadı.

Ateş, 2019'da Bozkurtlar başkanı olduğu dönemde, Akşener ve diğerlerinin yaşlanan parti liderini değiştirmeye çalıştığı sırada Bahçeli'yi desteklemişti. Ateş, bu görevi muhtemelen MHP Genel Başkanı'nın desteği olmadan üstlenemezdi.

Ancak bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, o dönemde Bahçeli'nin emriyle gerçekleştiği belirtilen haberlerle istifa etti. Ateş, "Yaşadığım sürece liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin ve davamın emrindeyim." şeklinde tweet attı.

Cinayetten dokuz ay önce, güneydeki Mersin şehrinde bir başka kıdemli Bozkurt hedef alındı. Şehirdeki hareketin eski lideri ve Ateş'in yakın müttefiki Çağrı Ünel, saldırganlara ateş açarak iki kişiyi öldürdü. Saldırganların MHP'li oldukları söylendi. Ateş'in ölümünde MHP'nin parmağı olduğuna dair şüpheler, yaklaşan seçimlerde partinin oyunu tehdit edebilir.

MHP'ye destek şu anda yüzde 7 civarında ve parti, 20 yıllık iktidarının tartışmasız en zorlu seçim kampanyasına giren Erdoğan'a çok önemli destek sunuyor. Haberlere göre MHP seçmeni, olay çözülmediği takdirde seçimi boykot etmekle tehdit ediyor. Ateş'in amcası Halil İbrahim Bozkurt, hafta sonu gazetecilere yeğeninin katillerinin Mecliste olduğunu söyledi.

Kendisi de eski bir MHP yetkilisi olan Bozkurt, “Biz uzun yıllardır (AKP-MHP) ittifakını destekleyen bir aileyiz. Ama bugün itibarıyla gördük ki verdiğimiz desteğin hiçbir anlamı ve önemi yok." dedi. Bozkurt, “En az 100 bin kişiyi komuta edecek siyasi güce sahibiz. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce bu konuda irade göstermezse merhum Sinan Ateş'in dostları ve akrabaları olarak bizler sandık başına gitmeyeceğiz.” dedi.

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Fatih
27.01.2023 21:53
Bu cinayetle birşeylerin farkına varamayan daha doğrusu çıkar ve menfeat hesabıyla milliyetçi kılıfına bürünen, parti adında milliyetçi olsa da milliyetçiyim ülkücüyüm diyenlere inanacak değiliz.  
 
ARASTIRMAK GEREK
27.01.2023 21:40
ÜSTÜNDE DURMAK LAZIM  
 
ŞEHİT EDİLEN ATEŞİN MHP GENEL BAŞKANI OLMASINI MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İSTEMEDİ?
27.01.2023 21:37
MHP GENEL BAŞKANI YERINE GELECEK MHP GENEL BAŞKAN KOLTUGUNU ACABA KİME VASİYET ETİ Kİ?  
 
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