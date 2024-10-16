Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada Avukat Serdar Öktem, eski MİT görevlisi Çağlar Zorlu ile beraber toplamda 10 kişinin tahliyesine yapılan itiraz 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 Ekim tarihinde karar açıklanan davada 10 kişi tahliye edilmişti.

Ateş ailesinin avukatları Şeyda Şahin, Fatih Güneş, Süleyman Kavak, Onur Altuntaş ve Şeyma Nur Tefenli tahliye kararlarına itiraz etmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İtiraz nedeninde, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada görülen ceza miktarı göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edilmişti.

Sanıkların yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu belirtilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.

İtirazı reddeden mahkeme incelemesi için bir üst mahkeme olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme son kararını 2 Ekim tarihinde açıklamıştı.

Tetiği çeken Eray Özyağcı, bölgeden kaçışta motoru kullanan Vedat Balkaya ve cinayet öncesi keşif yapan Suat Kurt'a “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede azmettiricilikle suçlanan Doğukan Çep'e "tasarlayarak kasten öldürme", Tolgahan Demirbaş’a ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sinan Ateş'in yanında vurulduğu Selman Bozkurt'a ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.

Mahkeme, diğer sanıklardan Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verdi.

Mahkeme bununla birikte Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetti.

Sanıklar arasında tek tutuklu olan Çağlar Zorlu'nun da beraatle beraber tahliyesine karar verildi.