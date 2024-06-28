Sinan Ateş cinayeti Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde gündeme geldi. Ne konuştukları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı toplantıda gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Bahçeli, Sinan Ateş suikastının MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya" dediği öğrenildi.

Bahçeli de Erdoğan'a destek vererek "Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

‘DAVAYA SADECE AVUKATLARIMIZ KATILACAK’ DEMİŞTİ

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" diyerek "MHP ve Ülkü Ocaklarını sorgulatamayacaklarını" ifadesini kullandı.

"1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak mahut cinayet davasıyla partimizi ve Ülkü Ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler" diye konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim.”