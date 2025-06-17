Sinan Ateş cinayeti hükümlülerine af mı geliyor? MHP’li isimden şaşırtan paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş cinayeti hükümlülerine af mı geliyor? MHP’li isimden şaşırtan paylaşım

MHP'li İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından Eski Ülkü Ocaklar Başkanı Sinan Ateş cinayeti hükümlülerinden Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in fotoğraflarını paylaşarak, “Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…” paylaşımında bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikaste uğramasının ardından başlatılan soruşturmada Tolgahan Demirbaş Ateş’in cinayetini azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken Emre Yüksel ise tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan 18 yıl hapis cezası aldı.

MHP'nin önemli ismi İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ELBETTE ADALET TECELLİ EDECEK"

Yönter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…"

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