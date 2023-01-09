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  • Sinan Ateş cinayeti sonrası bazı Ülkücüler bıyıklarını kesmeye başladı. Videoları sosyal medyada paylaştılar

Sinan Ateş cinayeti sonrası bazı Ülkücüler bıyıklarını kesmeye başladı. Videoları sosyal medyada paylaştılar

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği saldırı sonrası MHP yönetimine büyük tepki gösteren Ülkücüler bu defa da hilal bıyıklarını kesti. Ülkücüler o anları sosyal medyadan paylaştı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:22
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Sinan Ateş cinayeti sonrası bazı Ülkücüler bıyıklarını kesmeye başladı

Sinan Ateş cinayeti sonrası bazı Ülkücüler bıyıklarını kesmeye başladı. Videoları sosyal medyada paylaştılar
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP yönetiminin sessiz kalması büyük tepki çekiyor. Çok sayıda MHP’li partiden istifa ettiklerini sosyal medyada paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ve MHP yönetimine gelen tepkilere bir yenisi eklendi. Hilal bıyıklarını kesen bazı ülkücüler o anları sosyal medyada paylaştı.

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ÜLKÜCÜ
9.01.2023 13:34
böyle kaliteli bir Ülkücü, Bozkurtu çakkallar yedi yedirttiler.sebep olanlar ocagınızdan hanenizden acı, keder, dert, eksik olmasın.  
 
alıkınık
9.01.2023 13:32
ülkü çülük bitti  
 
Helal olsun
9.01.2023 13:30
TÜRKİYE'yi, TÜRK'Ü seven insanlar MİLLET İTTİFAKIna.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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