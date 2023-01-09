Sinan Ateş cinayeti sonrası bazı Ülkücüler bıyıklarını kesmeye başladı. Videoları sosyal medyada paylaştılar

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP yönetiminin sessiz kalması büyük tepki çekiyor. Çok sayıda MHP’li partiden istifa ettiklerini sosyal medyada paylaştı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ve MHP yönetimine gelen tepkilere bir yenisi eklendi. Hilal bıyıklarını kesen bazı ülkücüler o anları sosyal medyada paylaştı.
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