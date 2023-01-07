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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri belirlenen iki özel harekat polisinin ifadeleri ortaya çıktı. Polisler, 10 gün önce tanıştıklarını belirttikleri tetikçi Özyağcı’nın kendisini farklı bir isimle tanıttığını öne sürerek, “Eray’ın ismini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik” dedi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 01:24
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr Sinan Ateş’in geçen Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk’ün de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Dün tutuklanan 4 kişi arasında yer alan ve hakkında başka suçlardan da arama kararı bulunan firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan 2 özel harekat polisinin ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

"ERAY’IN KİM OLDUĞUNU GÖZALTINDAYKEN ÖĞRENDİK"

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; tutuklanan polisler Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ifadelerinde, tetikçi Özyağcı ile olaydan 10 gün önce Ankara’ya geldikleri transporter aracın sahibi olan Mustafa Uzunlar’ın işlettiği otoparkta tanıştıklarını ancak Özyağcı’nın kendisini farklı bir isimle tanıttığını iddia etti. Polisler, Ankara’ya eğlenmek için geleceklerini, bu nedenle Uzunlar’ın aracını almak için Ataşehir’de işlettiği otoparka gittiklerini öne sürerek, “Bu sırada Özyağcı geldi. Bir hastası olduğunu söyleyerek, ‘Hastamı görmek için ben de sizinle Ankara’ya gelebilir miyim? Masrafa da ortak olurum’ dedi. Biz de kabul ettik. Ankara’ya Eray Özyağcı’yı bıraktıktan sonra bir iki mekanı gezerek aynı gece döndük. Eray’ın kim olduğunu gözaltına alındığımız gece öğrendik. Bizim olayla bir ilgimiz yok” diye konuştu.

"DODO TANIŞTIRDI"

Soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan transporter aracın sahibi Mustafa Uzunlar, emniyetteki ifadesinde, özel harekat polisleri Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey’i tanıyıp tanımadığı sorusuna, “Bu şahıslar 27 Aralık günü bizim otoparkta 61 OF 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı Doğukan Çep isimli kişi bizim otoparktaydı. Kendisi bu kişileri polis olarak tanıştırdı. Gelenler 2 kişiydi. 2’si de polis dedi. Bunlardan birinin hatta Özel Harekâtta çalıştığını söyledi” yanıtını vermişti.

"DİREKSİYONA POLİSLERDEN BİRİ GEÇTİ"

Uzunlar ifadesinde şunları söylemişti:

“27 Aralık günü işletmiş olduğum Ataşehir’deki otoparka saat 15:00 sıralarında kendi aracımla tek başıma geldim. İşyerime geldiğimde Dodo lakaplı Doğukan Çep de otoparktaydı. Kendisi ile sohbet ederken Ankara’da bir düğün olduğunu, düğün sahibine hediyesini verip gelmek için araç ihtiyaçları olduğunu, hatta Ankara’ya iki tane polis arkadaş ile birlikte gideceğini, birazdan polislerin de otoparka geleceğini söyledi. Daha sonra Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey adlı polisler geldi. Israr üzerine aracı vermeyi kabul ettim. Araç temiz olsun diye otoparkımızda bulunan yıkamaya aracı yıkatmak için verdirttim. Bu sırada “Papi” lakaplı Eray Özyağcı da da otoparka geldi. Araç içindeki şahsi eşyalarımı aldım. Aracı kendilerine 27 Aralık günü saat 16:30-17:00 sıralarında otoparkta teslim ettim. Hatırladığım kadarıyla polislerden biri direksiyona geçti, diğeri ve Eray da araca bindi. Doğukan’a ‘hani sen de gidecektin’ diye sorduğumda ‘yok ben kalacağım, arkadaşlar gidip gelecek’ dedi. Bunun üzerine ben spor yapmak için spor salonuna gittim. 28 Aralık günü otoparka geldiğimde aracın otoparkta olduğunu gördüm. Çalışan personele sorduğumda aracın sabah saat 09:28 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan polislerden esmer olan polisin tek başına getirip bıraktığını öğrendim."

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Bir de özel harekatçılar. Söylediklerine kendileri inanıyor mu?
7.01.2023 01:35
ben de gideyim bir polise ankarada hastam var beni götürür müsünüz, masrafları vereyim deyim. beni götürsünler. kimsin, necisin,in misin, cin misin, otobüse bin demesinler. Hop arabaya alsınlar  
 
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