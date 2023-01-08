Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri belirlenen iki özel harekât polisinin ifadesi ortaya çıktı.

Polisler Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak, ifadelerinde, 10 gün önce tanıştıkları tetikçi Özyağcı’nın, kendisini farklı bir isimle tanıttığını öne sürerek, “Ankara’ya eğlenmek için gidecektik. Gerçek ismini sonradan öğrendiğimiz Eray Özyağcı, bize, ‘hastam var, ben de sizinle gelebilir miyim masrafa ortak olurum’ dedi. Kabul ettik. Onu Ankara’ya bıraktıktan sonra bir-iki eğlence mekanı gezdik, sonra İstanbul’a döndük. Eray’ın ismini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik” dedi.

Tutuklu sayısı 10 oldu

Ateş’in geçen cuma, Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk’ün de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Dün tutuklanan dört kişi arasında yer alan ve hakkında başka suçlardan da arama kararı bulunan firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri belirlenen iki özel harekât polisinin ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

"Eray’ın kim olduğunu gözaltındayken öğrendik"

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, tutuklanan polisler Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak, ifadelerinde, tetikçi Özyağcı ile olaydan 10 gün önce Ankara’ya geldikleri transporter aracın sahibi olan Mustafa Uzunlar’ın işlettiği otoparkta tanıştıklarını, ancak Özyağcı’nın kendisini farklı bir isimle tanıttığını iddia etti.

Polisler, Ankara’ya eğlenmek için geleceklerini, bu nedenle Uzunlar’ın aracını almak için Ataşehir’de işlettiği otoparka gittiklerini öne sürerek, “Bu sırada Özyağcı geldi. Bir hastası olduğunu söyleyerek, ‘Hastamı görmek için ben de sizinle Ankara’ya gelebilir miyim? Masrafa da ortak olurum’ dedi. Biz de kabul ettik. Ankara’ya Eray Özyağcı’yı bıraktıktan sonra bir-iki mekanı gezerek aynı gece döndük. Eray’ın kim olduğunu gözaltına alındığımız gece öğrendik. Bizim olayla bir ilgimiz yok” diye konuştu.

"Dodo tanıştırdı"

Soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan transporter aracın sahibi Mustafa Uzunlar, emniyetteki ifadesinde, özel harekât polisleri Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey’i tanıyıp tanımadığı sorusuna, “Bu şahıslar, 27 Aralık günü bizim otoparkta 61 OF 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı Doğukan Çep isimli kişi bizim otoparktaydı. Kendisi, bu kişileri polis olarak tanıştırdı. Gelenler iki kişiydi. İkisi de polis dedi. Bunlardan birinin hatta özel harekâtta çalıştığını söyledi” yanıtını vermişti.

"Direksiyona polislerden biri geçti"

Uzunlar, ifadesinde şunları söylemişti:

“27 Aralık günü işletmiş olduğum Ataşehir’deki otoparka saat 15.00 sıralarında kendi aracımla tek başıma geldim. İşyerime geldiğimde Dodo lakaplı Doğukan Çep de otoparktaydı. Kendisi ile sohbet ederken Ankara’da bir düğün olduğunu, düğün sahibine hediyesini verip gelmek için araç ihtiyaçları olduğunu, hatta Ankara’ya iki polis arkadaş ile birlikte gideceğini, birazdan polislerin de otoparka geleceğini söyledi. Daha sonra Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey adlı polisler geldi. Israr üzerine aracı vermeyi kabul ettim. Araç temiz olsun diye otoparkımızda bulunan yıkamaya aracı yıkatmak için verdirttim. Bu sırada, 'Papi' lakaplı Eray Özyağcı da da otoparka geldi. Araç içindeki şahsi eşyalarımı aldım.

Aracı kendilerine, 27 Aralık günü saat 16.30-17.00 sıralarında otoparkta teslim ettim. Hatırladığım kadarıyla polislerden biri direksiyona geçti, diğeri ve Eray da araca bindi. Doğukan’a, ‘hani sen de gidecektin?’ diye sorduğumda, ‘yok ben kalacağım, arkadaşlar gidip gelecek’ dedi. Bunun üzerine ben spor yapmak için spor salonuna gittim. 28 Aralık günü otoparka geldiğimde aracın otoparkta olduğunu gördüm. Çalışan personele sorduğumda aracın sabah saat 09.28 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan polislerden esmer olan polisin, tek başına getirip bıraktığını öğrendim."

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2020'DE İSTİFA ETTİ

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Ateş, istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurmuştu: "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım."