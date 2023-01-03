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  • Sinan Ateş cinayetinde şüpheli isim MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayetinde şüpheli isim MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı

Ankara'da Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 19:03
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasındaki şüpheliye MHP’li vekilin evinde gözaltı

Sinan Ateş cinayetinde şüpheli isim MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı
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Ankara'da beş kurşunla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti, MHP içerisinde yeni bir isme uzandı.

Cinayeti işleyen tetikçilere yardım etmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dosyada şüpheli olduğu ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı bir evde gözaltına alındığı öğrenildi. Ancak Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre, cinayete ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise araştırma başlattı. Cinayet sırasında motosikleti kullanan şüpheli Vedat Balkaya gözaltına alındı. Silahı kullanan Eray Özyağcı ise yakalanamadı. Bu iki şüpheliyle bağlantılı olduğu belirtilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de yine firarda.

GÖZALTI SAYISI BİLİNMİYOR

Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınanlardan Vedat Balkaya'nın arasında bulunduğu üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesine çıkarıldı. Olayla ilgili olarak tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığı ise bilinmiyor.

MHP'Lİ VEKİLİN EVİNDE GÖZALTI

Öte yandan Sinan Ateş cinayeti MHP bağlantılı yeni yeni isimlere uzandı. Soruşturma kapsamında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Köktürk gözaltına alınmıştı. Cinayetin planlanması aşamasında yer almakla suçlanan Köktürk'ün eşinin hesabından bir cinayet şüphelisinin hesabına para gönderildiği iddia ediliyordu.

KILAVUZ, GÖZALTIYA KARŞI ÇIKMAK İSTEMİŞ

Soruşturmada şüpheli olduğu öğrenilen bir diğer isim ise eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş oldu. Cinayetin ardından Cinayet Büro polisleri, savcılığın talimatı üzerine Demirbaş'ı gözaltına almak istedi. Ancak Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde olduğu tespit edildi. Kılavuz, adresin milletvekili evi olduğunu belirterek gözaltı işlemine karşı çıkmak istedi, ancak polisler ısrarcı olunca MHP'li vekil geri adım attı. Gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş, bir süre sonra sürpriz bir şekilde savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ancak Demirbaş'ın soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde yeniden ifadeye çağrılacağı belirtiliyor. Cinayet soruşturmasında şüpheli olan Demirbaş'ın cinayetin tetikçilerine Ankara'da yardım etmekle suçlanıyor ve buna ilişkin delillerin de polisin elinde olduğu belirtiliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin yanı sıra Emniyet İstihbarat da cinayet soruşturmasında devreye girdi. Özellikle halen firarda olan tetikçi Eray Özyağcı ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in yakalanmasına yönelik İstanbul'da birçok adrese baskın düzenlendi. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı.

İKİ ÖZEL HAREKÂT POLİSİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI

Cinayetle ilgili soruşturma üç koldan devam ederken ortaya çıkan yeni bilgilerle soru işaretleri de artıyor. Öncelikle olayın kilit sorusu olan cinayetin neden işlendiğine soruşturma kaynakları henüz tam bir yanıt bulabilmiş değil. Gözaltına alınan şüphelerin de buna ilişkin bir itirafta bulunmadığı öğrenildi. Cinayetin Ankara ayağı ise tam olarak çözülemedi.

Diğer yandan gözaltına alanınlar arasında iki özel harekât polisinin de yer aldığı iddia ediliyor. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı sır gibi saklanırken HTS ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sürüyor. Elde edilecek delillere göre yeni gözaltılar yapılması bekleniyor.

DOĞUKAN ÇEP NASIL KAÇTI?

İstanbul Gülsuyu'nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayetinde 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Doğukan Çep'in, 2018'den bu yana hakkında yakalama kararı bulunuyordu. DW Türkçe'nin haberindeki bilgilere göre, Artvin Hopalı olan Çep firardayken Gürcistan'a kaçtı. Burada bir süre yaşayan Çep'in zaman zaman Batum'dan otomobil getirerek İstanbul'da parçalatarak sattığı öne sürüldü.

Doğukan Çep'in 4 yıl boyunca neden yakalanamadı sorusu da yanıtsız.

Cinayetin diğer şüphelisi olan MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ile Doğukan Çep'in ise yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Sosyal medya hesabından birbirini öven bu isimlerin cezaevinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

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merdanoğlu
3.01.2023 19:50
İstanbul il yöneticisi hapis yatmışsa yönetime nasıl giriyor bunlar siyasi savcılık iyi hal kağıdı istemiyor mu kayıt için  
 
İki çocuğun ahı iflah etmez sizi
3.01.2023 19:18
Bahçeli'nin bir bildiği varmış, boşuna Yıllarca MHP'ye oy veren ama şimdi "MHP'ye oy verirsem elim kırılsın."diyen seçmene ne yapmayı düşünüyorlar? Teker teker ortadan kaldırabilirler mi?  
 
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