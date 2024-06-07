Sinan Ateş cinayeti Ülkü Ocakları’nın gelir kapısı oldu

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Sinan Ateş cinayeti Ülkü Ocakları’nın gelir kapısı oldu

Sinan Ateş suikastına ilişkin suçlamaların odağında yer alan Ülkü Ocakları.2nın, sosyal medyada suikasta tepki gösteren vatandaşlara tazminat davası açtığı öğrenildi. Ülkü Ocakları’nın dava dilekçesinde, “Eğitim ve kültür faaliyeti yürütüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde suikasta uğramasının yankıları halen devam ediyor. Emniyetten yargıya kadar uzayan cinayette, her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

fb-img-1582316814024.jpgBirGün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre, Ateş cinayetinin merkezinde yer alan Ülkü Ocakları’nın ise sosyal medyada, Ateş cinayetine tepki gösteren vatandaşlara tazminat davası açtığı ortaya çıktı. 29 Ocak 2024 tarihinde bir vatandaş, “Nerede uyuşturucu, kadın ticareti, çok-senet tahsilatçı, pudracı, rantçı ve çete varsa sizsiniz” ifadesini kaydetti.

Aynı vatandaş, yine 29 Ocak günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ve Çorum katliamlarını anımsattı ve “Nerede kan revan varsa orada siz varsınız. Kendi çocuğu Sinan Ateş’i öldürenlerin bize söyleyecek sözü olamaz” ifadesini kullandı.

edoceabxyacc4uq.jpg‘EĞİTİM FAALİYETİ YÜRÜTÜYORUZ’

Söz konusu paylaşımlardan yalnızca iki gün sonra, avukat Abdulaziz Sekban, Ülkü Ocakları adına Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve vatandaştan 10 bin TL tazminat talep etti. Ülkü Ocakları’nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Toplum yararına bireyler yetiştirdikleri, Aziz Sancar gibi isimleri Türk Milleti’ne armağan ettiklerini ve gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağladıkları” ifade edildi.

Ülkü Ocakları’nın eğitim ve kültür faaliyetleri yürüttüğü söylenen dava dilekçesinde, “Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine gölge düşürülmeye çalışıldığı ve kişilik haklarının ihlal edildiği” ileri sürülürken “Ülkü Ocakları’nın ifade özgürlüğünü savunan bir kuruluş olduğu” ifadelerinin de yer alması dikkatleri çekti.

Vatandaşın yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle Ülkü Ocakları’na 10 bin TL manevi tazminat ödemesi yönünde karar verilmesi istendi.

ekran-goruntusu-2024-06-07-085711.pngAVUKAT TANIDIK ÇIKTI

Diğer yandan Ülkü Ocakları’nın avukatı Abdulaziz Sekban da tanıdık çıktı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının önemli isimlerinden biri olan Emre Yüksel’in avukatının Abdulaziz Sekban olduğu anlaşıldı. Sekban aynı zamanda MHP’nin en kritik karar organı olan, Merkez Yönetim Kurulu üyesi.

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