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Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in suikast sonucu öldürülmesi olayında adliyeye sevk edilen MHP İstanbul İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk'ün arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 20:32
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Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı
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Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlardan motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanlardan MHP İstanbul İl Yönetim listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk de dahil olmak üzere M.U., E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

4 zanlıdan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

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