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Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde ikisi özel harekat polisi 4 kişi daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 20:04
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Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha tutuklandı
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikisi özel harekat polisi 4 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANANLARDAN İKİSİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ

Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi 4 şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

ERK ACARER TETİKÇİNİN İFADESİNİ PAYLAŞMIŞTI

Acarer, cinayette tetikçi olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesini paylaştı.

"ARACA ÇAKAR TAKILDI ÖZEL HAREKATÇILAR EŞLİK ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acarer "Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I.’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor. Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!" dedi.

 

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Ankaralı
5.01.2023 20:59
Rabbim bu cinayeti işleyenlere gün yüzü göstermesin.En kıymetlerinden acı çıksın inşaAllah.Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürür diyor Yüce İslam dini.Zaten Müslüman değillerk ki,ayeti bilsinler.  
 
Hayret
5.01.2023 20:53
Bu cinayetin belli başlı mercilerce planlanmış olduğu anlaşılıyor, bundan sonra süreç olayın aydınlatılması yerine üstünün kapatılması olabilir. Bugün olmasa da gerçekler birgün mutlaka ortaya çıkacak  
 
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