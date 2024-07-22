Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Sanıkların duruşmada söylediklerini bilirkişi raporu yalanladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Sanıkların duruşmada söylediklerini bilirkişi raporu yalanladı

Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu sanıklar arasında yer alan Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile bir diğer tutuklu sanık Emre Yüksel'in mahkemedeki beyanları, bilirkişi raporu tarafından yalanlandı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde, Kızılırmak Mahallesi'ndeki bir binadan çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ateş, bacaklarına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı.

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GÖRÜNTÜLER RAPORA GİRDİ

Ateş’in ölümüne ilişkin davada, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'a kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor. Bu davada, Demirbaş'ın dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e darbedilmiş bir kişinin fotoğrafını gönderdiği ve bu görüntülerin bilirkişi raporuna girdiği belirtildi.

Duruşmada, Demirbaş’ın “Hayatım boyunca kimseyi suça teşvik etmedim. Ben yüksek lisans mezunu, iki yabancı dil bilen bir öğretmen ve eğitimciyim” şeklinde savunma yaptığı ifade edildi.

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Ayrıca, Sinan Ateş’in öldürüldüğü gün Tolgahan Demirbaş’ı neden aradığı sorulduğunda, tutuklu sanık, “Ateş’in kimlik bilgilerini öğrendikten sonra, kendisini tanıdığım tek kişi Tolgahan Demirbaş olduğu için onu aradım” yanıtını verdi.

Dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek amacıyla Demirbaş ile iletişime geçtiği ve 6 Ekim 2022'de Demirbaş'ın Aykal’a konum attığı da tespit edildi.

Yazışmalar şöyle gerçekleşti:

Mustafa Ensar Aykal: “Başkanım Erzincanlı mı?”

Tolgahan Demirbaş: “Evet, Erzincan İliç’li.”

Mustafa Ensar Aykal: “Bir arkadaşım, onun yan köyden olduğunu söyledi, tanışmak isterim. Malum, biz de orada büyüdük.”

Tolgahan Demirbaş: “Tabii, amirim.”

Mustafa Ensar Aykal: “Yarın uygun, başkanın programı yoğundur. Ona uygun vakti ayarlarım.”

Tolgahan Demirbaş: “Tamam, ben sana haber vereceğim.”

Mustafa Ensar Aykal: “Sağol.”

Tolgahan Demirbaş: “Perşembe günü öğlen müsait isen, genel merkezde buluşup genel başkan ile görüşürüz.”

Mustafa Ensar Aykal: “Müsaitim, perşembe genel merkeze geleceğim. Seni tekrar ararım.”

Tolgahan Demirbaş: “Tamam, görüşürüz öğlen haberleşiriz.”

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