Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Ülkü Ocaklarına ait olduğu iddia edilen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde azmettirici olduğu öne sürülen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı’nın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtları incelenmiş. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından incelenen PTS kayıtlarına ulaşıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar kentinde, 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen Sinan Ateş cinayetinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen iddianamede adı geçmeyen Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı öne sürülen "06 DB 7018" plakalı VW Passat markalı araç ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın, dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer’in talimatıyla 10 Şubat 2023 tarihinde PTS kayıtlarının incelenmesinin istenildiği ortaya çıktı.

Savcı Özer’in söz konusu araçlarla ilgili "araç içi görüntülerinin özellikle tespit edilerek aracı kullanan şahısların belirlenmesi, öte yandan varsa belirtilen araçların benzin istasyonları ve dinlenme tesislerindeki güvenlik kamera görüntülerinin temin ve tespiti” talebinde bulunduğu öğrenildi.

İDDİANAMEDE ADI GEÇMEMİŞTİ

PTS kayıtlarına göre, cinayet işlendikten bir gün sonra 31 Aralık 2022’ye ait ait Bolu Highway AVM’den alınan kamera görüntüsü çalışmalarında 00.37’de sıralarında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı öne sürülen 06 DB 7018 plakalı aracın Highway AVM’ye girdiği tespit edildi. 00.40 sıralarında ise araçtan tek başına inen kişinin Highway AVM’ye girdiğine ve saat 01.06 sıralarında çıkış yaptığıyla ilgili görüntü dosyaya girdi. Aracın ise saat 01.26 sıralarında Bolu ili istikametine seyir halinde olduğuna dair görüntü kaydedildi.

Öte yandan eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın da PTS kayıtları dosyaya girdi.

SAVCI ÖZER DOSYADAN EL ÇEKTİRİLDİ

Savcı Durdu Özer'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen soruşturmada Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği esnada Temmuz 2023 tarihinde Adli Tatil'e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a iletildi. Adli Tatil'in sona ermesinden sonra Eylül 2023 tarihinde soruşturma tamamen Durdu Özer'den alındı.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Suikasttan 16 ay sonra hazırlanan iddianame, tartışmaları da beraberinde getirirken, ortaya çıkan belgeler dikkat çekiyor.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadelerinin yer almadığı ve 'kırpılmış iddianame' eleştirileriyle gündeme gelen iddianamede, Ülkü Ocakları yöneticilerinin cinayet öncesi ve sonrası etkin rol aldıkları iddiaları, siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü.

OLCAY KILAVUZ İDDİALARI YALANLADI

Geçtiğimiz hafta savcılık, Meclis Parlamenter Soruşturma Bürosu’na Olcay Kılavuz’un ismini vererek araştırma talep etti. Bunun üzerine, Ateş ailesi tarafından cinayetin azmettiricileri arasında olduğu iddia edilen eski MHP Mersin Milletvekili ve Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz, sessizliğini bozdu.

Cinayetin azmettiricilerinden olduğu ileri sürülen Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, Kılavuz’un evinden gözaltına alındığı iddia ediliyordu. Kılavuz, gelen polis ekiplerine Demirbaş’ı teslim etmemek için direndiği ve baskına giden polislerden birinin tayin edildiği iddialarını yalanladı.

"KAFAMA SIKAR KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Kılavuz, cinayetten aylar sonra yaptığı ilk açıklamada bu iddiaları yalanladı ve "Bunların hepsi yalandan ibaret… Öyle bir şey yok. Suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısınız? Sinan Ateş için adaletin tecelli etmesini herkesten çok ben isterim. Alnımız ak, başımız dik. Ben kahroluyorum. Ölümden ağır geliyor. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm" şeklinde konuştu.

“OLCAY KILAVUZ VE AHMER YİĞİT YILDIRIM BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN KATİL ARIYOR”

Silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin suikastten birkaç ay önce kendisine: MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için kiralık katil arıyor dedi.

Ayşe Ateş yaptığı konuşmada, ”Eşimin bana söylediği şuydu; ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” ifadelerini kullandı.